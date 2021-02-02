День бабака. Фото: Суспільне

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Погода у лютому буде помірно теплою, а кількість опадів знизиться. За прогнозом бабака Тимка українцям варто очікувати ранню весну.

Так, сьогодні, 2 лютого, у селі Гайдари на біостанції Харківського національного університету імені Каразіна прокинувся чотирирічний бабак Тимко III та розповів про метеорологічну обстановку. Про це повідомляє «Суспільне».

Першу зиму епідемії коронавірусу в Україні він проводить окремо від партнерки. Попри це, він відмінно спав. Натомість його подружка так і не змогла заснути, хоча доглядачі бабаків на це сподівалися.





За прогнозом Тимка, наступна зима буде безсніжна — тричі тваринка обирала баночку без снігу. Не підкупив віщуна і букет зі смаколиків — моркви та яблук. Аби перевірити точність прогнозу, його поклали біля баночки із написом «сніг». Зауважимо, що Тимко став першим бабаком у світі, який цьогоріч спрогнозував майбутню весну. Перевірити його синоптичні прогнози пропонують вже завтра. Кажуть, якщо 2 лютого з’явиться хоч один сонячний промінчик, зима таки затягнеться.





Опісля проробленої «роботи» Тимко ІІІ піде додивлятися сни. І вже носа з нори покаже наприкінці лютого, перевірити чи стало тепліше.





Натомість за прогнозами синоптиків, середня місячна температура в Україні у лютому передбачається на рівні від 3° морозу до 1° тепла, в Криму до 3° тепла, що на 1,5−2,0° вище середніх багаторічних значень. Місячна кількість опадів очікується 25−58 мм, в гірських районах Закарпатської області та горах Криму до 73−110 мм, що в межах середніх багаторічних значень.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що День бабака — традиційне народне свято в США і Канаді, яке відзначається щорічно 2 лютого. Однак традиції цього свята зустрічаються у культурах різних європейських країн, у тому числі і в Україні. У цей день люди складають прогноз погоди за поведінкою звірятка, та намагаються здогадатися, коли прийде весна. Ця традиція зародилася понад 130 років тому.