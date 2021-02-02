ДТП в Запорожье. Фото: Нацполиция

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Дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими произошло в Запорожье.

На улице Бородинской регулярная маршрутка Mercedes-Benz 412D под управлением водителя 1987 года рождения выехала за пределы проезжей части и протаранила электроопору. Дорожный инцидент случился 1 февраля в 19.30. Об этом 2 февраля сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Запорожской области.

В результате аварии пострадали 14 пассажиров, все они были госпитализированы в местную больницу с телесными повреждениями различной степени тяжести. После оказания медицинской помощи 13 из них врачи отпустили домой.

В полиции отметили, что сейчас разыскивают водителя маршрутки, потому что тот после аварии скрылся с места ДТП. Следователи открыли уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

По информации ТСН, в дверце водителя в салоне автобуса следователи обнаружили несколько пустых бутылок от пива. Отмечается и то, что мужчина уже ранее привлекался к ответственности за управление в состоянии наркотического опьянения.

Напомним, 19 января в селе Старичи на Яворовском полигоне перевернулся военный грузовик «КрАЗ», который перевозил военнослужащих Вооруженных сил Украины. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 13 военных.