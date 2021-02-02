ДТП у Запоріжжі. Фото: Нацполіція

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Дорожньо-транспортна пригода з постраждалими сталася у Запоріжжі.

На вулиці Бородінській регулярна маршрутка Mercedes-Benz 412D під керуванням водія 1987 року народження виїхала за межі проїзної частини та протаранила електроопору. Дорожній інцидент трапився 1 лютого о 19.30. Про це 2 лютого повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції в Запорізькій області.

Внаслідок аварії постраждали 14 пасажирів, всі вони були госпіталізовані до місцевої лікарні з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості. Після надання медичної допомоги 13 з них лікарі відпустили додому.

У поліції зазначили, що зараз розшукують водія маршрутки, бо той після аварії втік з місця ДТП. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

За інформацією ТСН, у дверцятах водія в салоні автобуса слідчі виявили кілька порожніх пляшок від пива. Зазначається й те, що чоловік вже раніше притягувався до відповідальності за керування у стані наркотичного сп’яніння.

Нагадаємо, 19 січня в селі Старичі на Яворівського полігоні перевернулася військова вантажівка «КрАЗ», яка перевозила військовослужбовців Збройних сил України. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждали 13 військових.