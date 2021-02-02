Українці зможуть онлайн реєструвати зміну місця проживання, фото:

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Ракурс

Реєстрація місця проживання є найпопулярнішою державною послугою в Україні, проте наразі третина населення живе не за місцем реєстрації, а близько мільйона живуть взагалі без реєстрації.

Невдовзі реєстрацію зроблять доступною онлайн. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив про це у своєму блозі, розміщеному на сайті агентства «Інтерфакс-Україна».

За словами Федорова, відповідна послуга як тестовий проект вже запроваджувалася восени 2020 року для онлайн-реєстрації дітей віком до 14 років.

По суті, дитяча прописка стала пілотним проєктом перед запуском дорослої прописки на території всієї України, — зазначив він.

Навесні буде представлений експериментальний проєкт з електронною реєстрацією місця проживання.

Міністр наголошує, що переведення цієї послуги онлайн є не таким простим завданням, як може здаватися.

За останні 10 років в Україні вже були певні спроби реформувати інститут прописки, але суттєво нічого не змінилося. Прописка — це архаїчний інститут, який важко зламати, але ми вже почали впроваджувати перші зміни, — додав Федоров.

Він зазначив, що влада хоче змінити «філософію прописки», зробивши її декларативною.

Це означає, що користувач просто у смартфоні або на порталі зможе вказати адресу, за якою фактично проживає, — зазначив Федоров.

За словами міністра, для реєстрації місця проживання потрібно буде лише зайти на портал або у застосунок «Дія» та заповнити коротку заяву, витративши на все 10−15 хвилин часу.

Якщо ви власник житла — реєстрація відбудеться автоматично. Якщо ні, то власнику на електронну пошту або в застосунок (якщо він встановлений) прийде лінк-підтвердження, за допомогою якого він має підтвердити цю реєстрацію, — розповів він.

Федоров наголошує, що завдяки такому способу реєстрації людина, котра не є власником житла, не зможе безпідставно в ньому прописатися — вирішальною буде згода власника житла.

А виписатися можна буде вже без підтвердження власника, — зазначив міністр.

На час експериментального проєкту послугою зможуть скористатися громадяни, що мають ID-картку.