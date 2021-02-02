Представлення Скічка в Чернівецькій області. Скріншот із відео

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Олександр Скічко, новий голова Черкаської обласної державної адміністрації, 2 лютого, був представлений активу області.

Через карантинні заходи кількість присутніх була обмежена. У промові Скічко наголосив, що хоче зробити «все і навіть більше» для процвітання регіону, де виріс, і підтримувати всіх, хто працюватиме заради цього. Представлення очільника ОДА транслювалося на сторінці облдержадміністрації в Facebook.

Чиновник наголосив, що йому необхідні тиждень-два, щоб розібратися в поточних проблемах області. Також Скічко запевнив, що у нього конструктивно складаються відносини з міською владою Черкас. Мер Анатолій Бондаренко також запевнив, що готовий плідно працювати з головою ОДА.

Маю амбітні плани і треба знайти порозуміння з депутатами облради. Мені важливо, щоб ОДА була місцем вирішення справ громадян, — наголосив він.

Як відомо, у минулому Скічко був телеведучим, шоуменом, артистом розмовного жанру та актором. Зокрема, у 2017 році він був ведучим «Євробачення», яке проходило в Києві. Ще близько 10 років він займався підприємницькою діяльністю.

Нагадаємо, 29 січня президент України Володимир Зеленський підписав указ № 38/2021, яким призначив Олександра Скічко новим главою Черкаської обласної державної адміністрації. Раніше в Кабміні заявляли, що Скічко «грунтовно розбирається в проблемах області та знає їх».

Сам же ж Скічко заявив, що пріоритетними задачами в області вважає підготовку до вакцинації від коронавірусу, будівництво доріг, продовження програми «Велике будівництво», розвиток аграрного сектора, перероблювання сміття і туризм.