2,2 млрд доларів траншу від МВФ отримає Україна у 2021 році

МВФ. Фото: Главком

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Транш Міжнародного валютного фонду (МВФ) на суму 2,2 млрд дол. отримає Україна у 2021 році. Гроші будуть надходити до Національного банку України (НБУ) трьома окремими транзакціями.

Терміни виділення грошей наразі невідомі. Про це заявив голова НБУ Кирило Шевченко в інтерв’ю для Reuters.

За його словами, Україна очікує у цьому році три транші по 0,5 млрд дол. кожен на загальну суму близько 2,2 млрд дол. у цьому році, а решта коштів надійде у 2022 році.

Як відомо, у червні минулого року МВФ затвердив програму на 5 млрд дол. для підтримки економіки України, яка впала в рецесію. Уряд України вже отримав у 2020 році за цією програмою 2,1 млрд дол. Шевченко повідомив, що робота місії МВФ з першого перегляду програми триває.

За словами Шевченка, Нацбанк виконує свої зобов’язання перед МВФ. Але голова НБУ заявив, що парламенту, можливо, буде потрібно прийняти деякі закони як умову для виділення траншів. Про які саме закони йде мова, він не уточнив.

Очільник НБУ наголосив, що продовження співпраці з МВФ сприятиме зниженню вартості запозичень уряду, який планує упродовж року розмістити на зовнішньому ринку бонди на суму близько 2,4 млрд дол. Центральний банк також очікує, що іноземні портфельні інвестори принесуть близько 1 млрд дол, купивши в цьому році державні облігації на внутрішньому ринку.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що співпрацю з Міжнародним валютним фондом планують змінити у Кабінеті міністрів України. У Міністерстві фінансів вважають, що пряме фінансування держбюджету Міжнародним валютним фондом має припинитися до 2023 року.