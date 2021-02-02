Небезпечний астероїд наближається до Землі. Фото: gazeta.ru

https://racurs.ua/ua/n149830-nebezpechnyy-asteroyid-nablyjaietsya-do-zemli-koly-vin-proletyt-povz-planetu-video.html

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Астероїд 2001 FO32 наближається до Землі з величезною швидкістю — 34,4 км за секунду або 123 тис. км/год.

Космічний камінь пролетить повз Землю 21 березня 2021 року на відстані понад 2 млн км, що в п’ять разів більше за відстань між нашою планетою та Місяцем. Про це заявило Національне управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA), передає Express.

Американські астрономи вже віднесли цей астероїд до категорії «потенційно небезпечний». При цьому в NASA не стверджують, що камінь представляє безпосередню загрозу для Землі. Експерти, напевно, мають на увазі, колись у майбутньому астероїд може зіткнутися із Землею. Однак існують кілька факторів, які можуть вплинути на майбутнійрух астероїда, включаючи гравітаційне притягнення інших космічних об'єктів у Сонячній системі.

Нагадаємо, потенційно небезпечний для нашої планети астероїд 2020 WU5, у ніч з 13 на 14 січня промайнуло поблизу Землі. Небесне тіло діаметром від 0,5 до 1,1 км належало до категорії аполлонів — найчисленнішої групи навколоземних астероїдів, чиї орбіти перетинають земну орбіту з зовнішнього боку.