Опасный астероид приближается к Земле. Фото: gazeta.ru

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Астероид 2001 FO32 приближается к Земле с огромной скоростью — 34,4 км за секунду или 123 тыс. км/ч.

Космический камень пролетит мимо Земли 21 марта 2021 года на расстоянии более 2 млн км, что в пять раз больше расстояния между нашей планетой и Луной. Об этом заявило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA), передает Express.

Американские астрономы уже отнесли этот астероид к категории «потенциально опасный». При этом в NASA не утверждают, что камень представляет непосредственную угрозу для Земли. Эксперты, наверное, имеют в виду, что когда-то в будущем астероид может столкнуться с Землей. Однако есть несколько факторов, которые могут повлиять на будущее движение астероида, включая гравитационное притяжение других космических объектов в Солнечной системе.

Напомним, потенциально опасный для нашей планеты астероид 2020 WU5, в ночь с 13 на 14 января прошел вблизи Земли. Небесное тело диаметром от 0,5 до 1,1 км принадлежало к категории аполлонов — самой многочисленной группе околоземных астероидов, чьи орбиты пересекают земную орбиту с внешней стороны.