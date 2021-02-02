Воспитывать школьников по указке Кремля планируют в России

Путин. Фото: РБК

https://racurs.ua/n149829-vospityvat-shkolnikov-po-ukazke-kremlya-planiruut-v-rossii.html

Ракурс

Школьники в России будут обучаться «правильному» пониманию политических вопросов. В 2022 году во всех регионах России пройдет конкурс на должность советников директоров школ по воспитанию.

В 2021 году конкурс проведут в десяти пилотных регионах. Об этом сообщает министр просвещения Сергей Кравцов, передает Meduza.

Сообщается, что люди на должности советников-воспитателей должны будут общаться со школьниками о митингах и других политических вопросах. Соорганизатором конкурса советников-воспитателей вместе с Минпросвещения является Российское движение школьников (РДШ), созданное в 2015 году указом президента Владимира Путина.

Известно, что данную организацию курирует внутриполитический блок Кремля. Возглавляет РДШ Ирина Плещева, в прошлом работавшая правительстве Подмосковья и движении «Наши».

Отмечается, что советники-воспитатели должны будут знать, чем живут современные школьники, и интегрировать детей «в общественно значимые мероприятия». Плещева подчеркнула, что особенное внимание надо уделять подросткам, которых задерживали на несанкционированных акциях.

В то же время сопредседатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий считает, что приход в школу новых людей ничего, кроме смеха, не вызовет, поскольку ни один нормальный ребенок не будет искренне разговаривать с «посторонней тетей».

Сама Ирина Плещева попыталась говорить на «языке молодежи» и показать свое владение социальными сетями 23 января. Она написала, что люди выходят на улицы, когда их не понимают, и их «ощущение важности и значимости разобьется не об ОМОН».

Это произойдет на следующий день. Когда придут светлые парни и запилят все, что ты знаешь, начнут долбить за георгиевские ленты 9 мая и за то, что не забил на деда, который воевал… И вот тогда ты, может быть, и допрешь, что заруинить можно все, а изменить можно только свою, так ненавистную тебе, но СВОЮ страну. Не пытайся ее расфигачить, пытайся изменить, — заявила Плещева.



Напомним, ранее мы сообщали, что на российском телевиденьи пропагандист Путина Дмитрий Киселев посвятил более 40 минут «дворцу» из расследования Навального и заявил, что президенту РФ некогда курить кальян, а туалетными ершиками он не увлекается.

В то же время автора расследования о дворце Киселев назвал «пустым местом, политиком на уровне ершика», который может «нести лишь развал и нищету». Он также добавил, что оппозиционер «втягивает в политику детей, как политический педофил».