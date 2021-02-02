Аутизм у ребенка можно предсказать

https://racurs.ua/n149828-autizm-u-buduschego-rebenka-mojno-predskazat-s-pochti-100-procentnoy-veroyatnostu-uchenye.html

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Аутизм (нарушение развития нервной системы ребенка, характеризующееся нарушением социального взаимодействия, вербальной и невербальной коммуникации и повторяющимся поведением) можно предсказать с почти 100-процентной вероятностью по анализу крови матери.

К такому выводу пришли американские ученые, проведя анализ плазмы 450 матерей, детям которых был поставлен диагноз аутизм, и 342 матерей, дети которых родились без аутизма, сообщает издание «BBC Украина».

Почти у каждого пятого ребенка с аутизмом причиной его развития является атака иммунной системой матери клеток мозга ребенка во время беременности.

В своем исследовании ученые искали восемь протеинов, через которые, как считается, происходит иммунный ответ организма матери, влияющий на нервную систему плода. В результате им удалось обнаружить комбинации антител, которые могут вызвать развитие аутизма.

Исследователи создали инструмент, способный обнаруживать в крови женщин антитела, ответственные за атаку на плод. Ученые отмечают, что их разработка не может абсолютно точно спрогнозировать будущее развитие аутизма у ребенка, однако дает представление о рисках.

Так, наличие определенных антител у матери в 31 раз повышает риск аутизма у ребенка.

Напомним, американские ученые обнаружили общий ген у шизофрении и аутизма.