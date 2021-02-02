Аутизм у дитини можна передбачити

https://racurs.ua/ua/n149828-autyzm-u-maybutnoyi-dytyny-mojna-peredbachyty-z-mayje-100-vidsotkovou-ymovirnistu-ucheni.html

Ракурс

Аутизм (розлад розвитку нервової системи дитини, що характеризується порушенням соціальної взаємодії, вербальної й невербальної комунікації та повторюваною поведінкою) можна передбачити з майже 100-відсотковою ймовірністю за аналізом крові матерів.

Такого висновку дійшли американські вчені, провівши аналіз плазми 450 матерів, дітям яких поставили діагноз аутизм, та 342 матерів, діти яких народилися без аутизму, повідомляє видання «BBC Україна».

Майже у кожної п’ятої дитини з аутизмом причиною його розвитку є атакування імунною системою матері клітин мозку дитини під час вагітності.

У своєму дослідженні учені шукали вісім протеїнів, через які, як вважається, відбувається імунна відповідь організму матері, що впливає на нервову систему плоду. В результаті їм вдалося виявити комбінації антитіл, котрі можуть викликати розвиток аутизму.

Дослідники створили інструмент, здатний виявляти у крові жінок антитіла, відповідальні за атаку на плід. Учені зазначають, що їхня розробка не може абсолютно точно спрогнозувати майбутній розвиток аутизму у дитини, проте дає уявлення про ризики.

Так, наявність певних антитіл у матері у 31 раз підвищує ризик аутизму у дитини.

Нагадаємо, американські вчені виявили спільний ген у шизофренії й аутизму.