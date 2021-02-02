Санкції РНБО проти Нікарагуа підтримали у Раді — хто голосував проти

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Україна запроваджує санкції проти Нікарагуа. Рішення Ради нацбезпеки та оборони 2 лютого підтримали й народні депутати.

У парламенті підтримали постанову про затвердження рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 лютого 2021 року «Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до Республіки Нікарагуа».

За це знайшлися голоси 322 нардепів. Проти проголосували 19 народних депутатів з «опозиційної платформи — За життя».

Проект постанови про санкції доповів в Раді секретар РНБО Олексій Данілов.

Профільний комітет підтримав проект постанови про санкції, утім перелік запропонованих санкцій проти Нікарагуа поки не вказано ні в постанові, ані в рішенні РНБО.

Під час обговорення депутат Григорій Немиря повідомив, що Київ так і не отримав жодної реакції від Нікарагуа щодо дій цієї країни у Криму.

Нікарагуа визнала Крим частиною Росії у 2014 році, а згодом навіть утворила своє представництво в Сімферополі.

У серпні 2020 року Україна відправила ноту уряду Нікарагуа з вимогою негайно скасувати неправомірне рішення про призначення почесного консула в окупованому Криму. У листопаді 2020 року Київ висловив рішучий протест у зв’язку з незаконним та непогодженим з нею візитом посла Республіки Нікарагуа в РФ Альби Асусени Торрес до Криму. Посол вручила так званому «почесному консулу Нікарагуа в РФ з резиденцією в місті Сімферополь» Олегу Бєлавєнцеву консульський патент.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв, що офіційний Київ розглядає такі дії Нікарагуа як порушення законодавства України та міжнародного права.