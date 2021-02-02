Серійного псевдомінера затримали в Києві. Фото:

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Ракурс

Телефонного терориста затримали правоохоронці в Києві.

Виявилося, що затриманий повідомляв до поліції про нібито закладену вибухівку. Проте після ретельних перевірок об'єктів правоохоронці не виявляли жодних підозрілих предметів. Хлопець виявився причетним до шести епізодів фейкових мінувань. Псевдомінер заявляв про вибухівку у столичному метрополітені та торговельно-розважальних центрах. Про це 2 лютого повідомила прес-служба Головного управління Нацполіції в Києві.

Правоохоронці пояснили, що в київському метро викрили 25-річного зловмисника, який неодноразово повідомляв про нібито замінування. Раніше у нього проблем із законом не було. У помешканні порушника провели обшук й виявили кілька мобільних телефонів та сім-картки, за допомогою яких він робив повідомлення на спецлінію.

Правопорушнику вже повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, столичні правоохоронці викрили киянку 1968 року народження, яка впродовж тривалого часу повідомляла про фейкові замінування однієї з будівель Києва. Всього вона зробила 18 неправдивих повідомлень про замінування, а вистежували зловмисницю впродовж кількох місяців.