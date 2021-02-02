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Ракурс
Серийного псевдоминера задержали в Киеве. Фото:

Серийного телефонного «террориста-минера» задержали в Киеве (ФОТО)

2 фев 2021, 11:37
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Телефонного террориста задержали правоохранители в Киеве.

Оказалось, что задержанный сообщал в полицию о якобы заложенной взрывчатке. Однако после тщательных проверок объектов правоохранители не обнаруживали никаких подозрительных предметов. Парень оказался причастным к шести эпизодам фейковых минирований. Лжеминер заявлял о взрывчатке в столичном метрополитене и торгово-развлекательных центрах. Об этом 2 февраля сообщила пресс-служба Главного управления Нацполиции в Киеве.

Правоохранители пояснили, что в киевском метро разоблачили 25-летнего злоумышленника, который неоднократно сообщал о якобы минировании. Раньше у него проблем с законом не было. В доме нарушителя провели обыск и обнаружили несколько мобильных телефонов и сим-карты, с помощью которых он делал сообщения на спецлинию.

Правонарушителю уже сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренном ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.


Серийного псевдоминера задержали в Киеве. Фото: Нацполиция

Напомним, столичные правоохранители разоблачили киевлянку 1968 года рождения, которая на протяжении длительного времени сообщала о фейковом минировании одного из зданий Киева. Всего она сделала 18 ложных сообщений о минировании, а выслеживали злоумышленницу в течение нескольких месяцев.

Источник: Ракурс


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