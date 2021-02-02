Серийного псевдоминера задержали в Киеве. Фото:

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Ракурс

Телефонного террориста задержали правоохранители в Киеве.

Оказалось, что задержанный сообщал в полицию о якобы заложенной взрывчатке. Однако после тщательных проверок объектов правоохранители не обнаруживали никаких подозрительных предметов. Парень оказался причастным к шести эпизодам фейковых минирований. Лжеминер заявлял о взрывчатке в столичном метрополитене и торгово-развлекательных центрах. Об этом 2 февраля сообщила пресс-служба Главного управления Нацполиции в Киеве.

Правоохранители пояснили, что в киевском метро разоблачили 25-летнего злоумышленника, который неоднократно сообщал о якобы минировании. Раньше у него проблем с законом не было. В доме нарушителя провели обыск и обнаружили несколько мобильных телефонов и сим-карты, с помощью которых он делал сообщения на спецлинию.

Правонарушителю уже сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренном ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, столичные правоохранители разоблачили киевлянку 1968 года рождения, которая на протяжении длительного времени сообщала о фейковом минировании одного из зданий Киева. Всего она сделала 18 ложных сообщений о минировании, а выслеживали злоумышленницу в течение нескольких месяцев.