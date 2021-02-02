Санкции СНБО против Никарагуа поддержали в Раде — кто голосовал против

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Украина вводит санкции против Никарагуа. Решение Совета нацбезопасности и обороны 2 февраля поддержали и народные депутаты.

В парламенте поддержали постановление об утверждении решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 февраля 2021 года «О применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к Республике Никарагуа».

За это нашлись голоса 322 нардепов. Против проголосовали 19 народных депутатов из «Оппозиционной платформы — За жизнь».

Проект постановления о санкциях доложил в Раде секретарь СНБО Алексей Данилов. Профильный комитет поддержал проект постановления о санкциях, впрочем перечень предлагаемых санкций против Никарагуа пока не указан ни в постановлении, ни в решении СНБО.

При обсуждении депутат Григорий Немыря сообщил, что Киев так и не получил никакой реакции от Никарагуа относительно действий этой страны в Крыму.

Никарагуа признала Крым частью России в 2014 году, а впоследствии даже образовала свое представительство в Симферополе.

В августе 2020 году Украина отправила ноту правительства Никарагуа с требованием немедленно отменить неправомерное решение о назначении почетного консула в оккупированном Крыму. В ноябре 2020 года Киев выразил решительный протест в связи с незаконным и несогласованным с ней визитом посла Республики Никарагуа в РФ Альбы Асусена Торрес в Крым. Посол вручила так называемому «почетному консулу Никарагуа в РФ с резиденцией в городе Симферополь» Олегу Белавенцеву консульский патент.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что официальный Киев рассматривает такие действия Никарагуа как нарушение законодательства Украины и международного права.