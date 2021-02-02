Виховувати школярів за вказівкою Кремля планують в Росії

Путін. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n149829-vyhovuvaty-shkolyariv-za-vkazivkou-kremlya-planuut-v-rosiyi.html

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Школярі в Росії будуть навчатися «правильному» розуміння політичних питань. У 2022 році у всіх регіонах Росії пройде конкурс на посаду радників директорів шкіл з виховання.

У 2021 році конкурс проведуть в десяти пілотних регіонах. Про це повідомляє міністр освіти Сергій Кравцов, передає Meduza.

Повідомляється, що люди на посади радників-вихователів повинні будуть спілкуватися зі школярами про мітинги та інші політичні питання. Співорганізатором конкурсу радників-вихователів разом з Міносвіти є Російський рух школярів (РРШ), створений у 2015 році указом президента Росії Володимира Путіна.

Відомо, що куратором організації є внутрішньополітичний блок Кремля. Очолює РРШ Ірина Плещева, яка у минулому працювала в уряді Підмосков’я і русі «Наші».

Зазначається, що радники-вихователі повинні будуть знати, чим живуть сучасні школярі, і інтегрувати дітей «в суспільно значущі заходи». Плещева наголосила, що особливу увагу треба приділяти підліткам, яких затримували на несанкціонованих акціях.

Водночас співголова профспілки «Учитель» Всеволод Лохвицький вважає, що прихід в школу нових людей нічого, крім сміху, не викличе, оскільки жодна нормальна дитина не буде щиро розмовляти з «сторонньою тіткою».

Сама Ірина Плещева спробувала говорити на «мові молоді» та показати своє володіння соціальними мережами 23 січня. Вона написала, що люди виходять на вулиці, коли їх не розуміють, і їхнє «відчуття важливості та значущості розіб'ється не ОМОНом».

Це станеться на наступний день. Коли прийдуть світлі хлопці та запилять все, що ти знаєш, почнуть довбати за георгіївські стрічки 9 травня, і за те, що не забив на діда, який воював… І ось тоді ти, може бути, і допреш, що заруінить можна все, а змінити можна тільки свою, так ненависну тобі, але СВОЮ країну. Не намагайся її розфігачити, намагайся змінити, — заявила Плещева.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на російському телебаченні пропагандист Путіна Дмитро Кисельов присвятив понад 40 хвилин «палацу» з розслідування Навального і заявив, що президенту РФ не подобається курити кальян, а туалетними йоржиками він не захоплюється.

Водночас автора розслідування про палац Кисельов назвав «порожнім місцем, політиком на рівні йоржика», який може «нести лише розвал і злидні». Він також додав, що опозиціонер «втягує в політику дітей, як політичний педофіл».