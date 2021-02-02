2,2 млрд долларов транша от МВФ получит Украина в 2021 году

МВФ. Фото: Главком

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Транш Международного валютного фонда (МВФ) на сумму 2,2 млрд долл. получит Украина в 2021 году. Деньги будут поступать в Национальный банк Украины (НБУ) тремя отдельными транзакциями.

Точные сроки поступления денег пока неизвестны. Об этом заявил глава НБУ Кирилл Шевченко в интервью Reuters.

По его словам, Украина ожидает в этом году три транша по 0,5 млрд долл. каждый на общую сумму около 2,2 млрд долл. в этом году, а остальные средства поступят в 2022 году.

Как известно, в июне прошлого года МВФ утвердил программу на 5 млрд долл. для поддержки экономики Украины, которая впала в рецессию. Правительство Украины уже получило в 2020 году по этой программе 2,1 млрд долл. Шевченко сообщил, что работа миссии МВФ по поводу первого пересмотра программы продолжается.

По словам Шевченко, Нацбанк выполняет свои обязательства перед МВФ. Но глава НБУ заявил, что парламенту, возможно, потребуется принять некоторые законы как условие для выделения траншей. О каких именно законах идет речь, он не уточнил.

Глава НБУ отметил, что продолжение сотрудничества с МВФ будет способствовать снижению стоимости заимствований правительства, которое планирует в течение года разместить на внешнем рынке бонды на сумму около 2,4 млрд долл. Центральный банк также ожидает, что иностранные портфельные инвесторы принесут около 1 млрд долл, купив в этом году государственные облигации на внутреннем рынке.

Напомним, ранее мы сообщали, что сотрудничество с Международным валютным фондом планируют изменить в Кабинете министров Украины. В Министерстве финансов считают, что прямое финансирование госбюджета Международным валютным фондом должно прекратиться до 2023 года.