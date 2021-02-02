Представление Скичко в Черновицкой области. Скриншот из видео

https://racurs.ua/n149832-novoe-shou-skichko-v-cherkassah-sostoyalas-prezentaciya-predsedatelya-oga-video.html

Ракурс

Александр Скичко, новый глава Черкасской областной государственной администрации, 2 февраля, был представлен активу области.

Из-за карантинных мероприятий количество присутствующих было ограничено. В речи Скичко отметил, что хочет сделать «все и даже больше» для процветания региона, где вырос, и будет поддерживать всех, кто будет работать ради этого. Представление главы ОГА транслировалось на странице облгосадминистрации в Facebook.

Чиновник подчеркнул, что ему необходимы неделя-две, чтобы разобраться в текущих проблемах области. Также Скичко заверил, что у него конструктивно складываются отношения с городскими властями Черкасс. Мэр Анатолий Бондаренко также заверил, что готов плодотворно работать с председателем ОГА.

Имею амбициозные планы и надо найти понимание с депутатами облсовета. Мне важно, чтобы ОГА была местом решения дел граждан, — подчеркнул он.

Как известно, в прошлом Скичко был телеведущим, шоуменом, артистом разговорного жанра и актером. В частности, в 2017 году он был ведущим «Евровидения», которое проходило в Киеве. Еще около 10 лет он занимался предпринимательской деятельностью.

Напомним, 29 января президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 38/2021, которым назначил Александра Скичко новым главой Черкасской областной государственной администрации. Ранее в Кабмине заявляли, что Скичко «основательно разбирается в проблемах области и знает их».

Сам же Скичко заявил, что приоритетными задачами в области считает подготовку к вакцинации от коронавируса, строительство дорог, продолжение программы «Большое строительство», развитие аграрного сектора, переработку мусора и туризм.