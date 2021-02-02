Украинцы смогут онлайн регистрировать изменение места жительства, фото:

https://racurs.ua/n149833-pravitelstvo-sdelaet-dostupnoy-onlayn-samuu-populyarnuu-gosudarstvennuu-uslugu-detali.html

Ракурс

Регистрация места проживания является самой популярной государственной услугой в Украине, однако сейчас треть населения живет не по месту регистрации, а около миллиона живут вообще без регистрации.

Вскоре регистрацию сделают доступной онлайн. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил об этом в своем блоге, размещенном на сайте агентства «Интерфакс-Украина».

По словам Федорова, соответствующая услуга как тестовый проект уже вводилась осенью 2020 года для онлайн-регистрации детей в возрасте до 14 лет.

По сути, детская прописка стала пилотным проектом перед запуском взрослой прописки на территории всей Украины, — отметил он.

Весной будет представлен экспериментальный проект с электронной регистрацией места жительства.

Министр подчеркивает, что перевод этой услуги онлайн является не такой простой задачей, как может показаться.

За последние 10 лет в Украине уже были определенные попытки реформировать институт прописки, но существенно ничего не изменилось. Прописка — это архаичный институт, который трудно сломать, но мы уже начали внедрять первые изменения, — добавил Федоров.

Он отметил, что власть хочет изменить «философию прописки», сделав ее декларативной.

Это означает, что пользователь просто в смартфоне или на портале сможет указать адрес, по которому фактически проживает, — отметил Федоров.

По словам министра, для регистрации места проживания нужно будет зайти на портал или в приложение «Дія» и заполнить краткое заявление, потратив на все 10−15 минут времени.

Если вы владелец жилья — регистрация произойдет автоматически. Если нет, то владельцу на электронную почту или в приложение (если оно установлено) придет ссылка-подтверждение, с помощью которой он должен подтвердить эту регистрацию, — рассказал он.

Федоров отмечает, что благодаря такому способу регистрации человек, который не является собственником жилья, не сможет безосновательно в нем прописаться — решающей будет согласие собственника жилья.

А выписаться можно будет уже без подтверждения владельца, — отметил министр.

На время экспериментального проекта услугой смогут воспользоваться граждане, имеющие ID-карту.