Квартал червоних ліхтарів приберуть з центру Амстердама

З центру Амстердама приберуть квартал червоних ліхтарів, фото:

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Ракурс

В Амстердамі приберуть з центра міста Квартал червоних ліхтарів — район міста, в якому процвітають різні види секс-індустрії.

Відповідне рішення погодила влада міста в межах «туристичного перезавантаження», покликаного змінити тип туристів, яких приваблює Амстердам, повідомляє видання The Guardian.

Йдеться про перезавантаження Амстердама як міста для відвідувачів. Туристи можуть насолодитися красою і свободою міста, але не за будь-яку ціну, — заявив представник лейбористської партії Денніс Буткан.

Мер міста Фемке Халсема також заявила, що вікна публічних будинків мають бути зачинені, оскільки жінки, які працюють там, привертають забагато уваги туристів.

Наразі Квартал червоних ліхтарів розташований у центрі міста, неподалік центрального вокзалу. Тепер його працівникам пропонують переїхати до спеціально побудованого центру в іншому районі Амстердама, у місце, яке поки що не визначене.

Противники такого рішення стверджують, що таке рішення призведе до зменшення кількості клієнтів, частина з яких не знатиме, де тепер шукати секс-працівниць. Лобістська група Red Light United, реагуючи на цю ініціативу, опитала 170 секс-працівниць, з них 90% заявили, що хочуть продовжувати працювати у звичному районі.