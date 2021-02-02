От коронавируса в Украине стремительно выздоравливают (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n149814-ot-koronavirusa-v-ukraine-stremitelno-vyzdoravlivaut-infografika.htmlРакурс
Коронавирус в Украине начал отступать после локдауна. Так, за минувшие сутки, 1 февраля, вирус был обнаружен у 2 тыс. 394 граждан.
Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине заразились 1 млн 223 тыс. 879 человек. Одолели коронавирус по состоянию на вчера 11 тыс. 457 человек, а в целом уже выздоровели 1 млн 35 тыс. 372 человека. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.
Умерли от болезни 156 человек. Общее число жертв составляет 22 тыс. 924 человека. Подозрений на коронавирус с начала эпидемии обнаружили 1 млн 331 тыс. 113.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (285 инфицированных), Ивано-Франковской области (278 новых больных), Запорожской области (217
заболевших), Черновицкой области (159 заражений).
Динамика распространения коронавируса в регионах такова:
- г. Киев — 285 случаев;
- Винницкая область — 61 случай;
- Волынская область — 99 случаев;
- Днепропетровская область — 104 случая;
- Донецкая область — 55 случаев;
- Житомирская область — 14 случаев;
- Закарпатская область — 91 случай;
- Запорожская область — 217 случаев;
- Ивано-Франковская область — 278 случаев;
- Киевская область — 120 случаев;
- Кировоградская область — 12 случаев;
- Луганская область — 38 случаев;
- Львовская область — 114 случаев;
- Николаевская область — 27 случаев;
- Одесская область — 131 случай;
- Полтавская область — 98 случаев;
- Ровенская область — 54 случая;
- Сумская область — 20 случаев;
- Тернопольская область — 63 случая;
- Харьковская область — 158 случаев;
- Херсонская область — 19 случаев;
- Хмельницкая область — 13 случаев;
- Черкасская область — 157 случаев;
- Черновицкая область — 159 случаев;
- Черниговская область — 7 случаев.
Напомним, ранее мы сообщали, что вакцинация от коронавируса в Украине начнется уже в феврале. Главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что для записи на прививку от COVID-19 создадут специальный сайт.