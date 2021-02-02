Коронавирус. Фото: Facebook

https://racurs.ua/n149814-ot-koronavirusa-v-ukraine-stremitelno-vyzdoravlivaut-infografika.html

Ракурс

Коронавирус в Украине начал отступать после локдауна. Так, за минувшие сутки, 1 февраля, вирус был обнаружен у 2 тыс. 394 граждан.

Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине заразились 1 млн 223 тыс. 879 человек. Одолели коронавирус по состоянию на вчера 11 тыс. 457 человек, а в целом уже выздоровели 1 млн 35 тыс. 372 человека. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.

Умерли от болезни 156 человек. Общее число жертв составляет 22 тыс. 924 человека. Подозрений на коронавирус с начала эпидемии обнаружили 1 млн 331 тыс. 113.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (285 инфицированных), Ивано-Франковской области (278 новых больных), Запорожской области (217 заболевших), Черновицкой области (159 заражений).





Динамика распространения коронавируса в регионах такова:

г. Киев — 285 случаев;

Винницкая область — 61 случай;

Волынская область — 99 случаев;

Днепропетровская область — 104 случая;

Донецкая область — 55 случаев;

Житомирская область — 14 случаев;

Закарпатская область — 91 случай;

Запорожская область — 217 случаев;

Ивано-Франковская область — 278 случаев;

Киевская область — 120 случаев;

Кировоградская область — 12 случаев;

Луганская область — 38 случаев;

Львовская область — 114 случаев;

Николаевская область — 27 случаев;

Одесская область — 131 случай;

Полтавская область — 98 случаев;

Ровенская область — 54 случая;

Сумская область — 20 случаев;

Тернопольская область — 63 случая;

Харьковская область — 158 случаев;

Херсонская область — 19 случаев;

Хмельницкая область — 13 случаев;

Черкасская область — 157 случаев;

Черновицкая область — 159 случаев;

Черниговская область — 7 случаев.

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцинация от коронавируса в Украине начнется уже в феврале. Главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что для записи на прививку от COVID-19 создадут специальный сайт.