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Коронавирус. Фото: Facebook

От коронавируса в Украине стремительно выздоравливают (ИНФОГРАФИКА)

2 фев 2021, 09:09
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Коронавирус в Украине начал отступать после локдауна. Так, за минувшие сутки, 1 февраля, вирус был обнаружен у 2 тыс. 394 граждан.

Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине заразились 1 млн 223 тыс. 879 человек. Одолели коронавирус по состоянию на вчера 11 тыс. 457 человек, а в целом уже выздоровели 1 млн 35 тыс. 372 человека. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.

Умерли от болезни 156 человек. Общее число жертв составляет 22 тыс. 924 человека. Подозрений на коронавирус с начала эпидемии обнаружили 1 млн 331 тыс. 113.
Динамика распространения коронавируса в Украине. Инфографика: СНБО


За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (285 инфицированных), Ивано-Франковской области (278 новых больных), Запорожской области (217 заболевших), Черновицкой области (159 заражений).

Динамика распространения коронавируса в Украине. Инфографика: СНБО

Динамика распространения коронавируса в регионах такова:

  • г. Киев — 285 случаев;
  • Винницкая область — 61 случай;
  • Волынская область — 99 случаев;
  • Днепропетровская область — 104 случая;
  • Донецкая область — 55 случаев;
  • Житомирская область — 14 случаев;
  • Закарпатская область — 91 случай;
  • Запорожская область — 217 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 278 случаев;
  • Киевская область — 120 случаев;
  • Кировоградская область — 12 случаев;
  • Луганская область — 38 случаев;
  • Львовская область — 114 случаев;
  • Николаевская область — 27 случаев;
  • Одесская область — 131 случай;
  • Полтавская область — 98 случаев;
  • Ровенская область — 54 случая;
  • Сумская область — 20 случаев;
  • Тернопольская область — 63 случая;
  • Харьковская область — 158 случаев;
  • Херсонская область — 19 случаев;
  • Хмельницкая область — 13 случаев;
  • Черкасская область — 157 случаев;
  • Черновицкая область — 159 случаев;
  • Черниговская область — 7 случаев.

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцинация от коронавируса в Украине начнется уже в феврале. Главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что для записи на прививку от COVID-19 создадут специальный сайт.

Источник: Ракурс


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