Коронавірус. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n149814-vid-koronavirusu-v-ukrayini-strimko-vydujuut-infografika.html

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Коронавірус в Україні почав відступати після локдауну. Так, за минулу добу, 1 лютого, вірус виявили у 2 тис. 394 громадян.

Усього з початку епідемії коронавірусу в Україні заразилися 1 млн 223 тис. 879 осіб. Подолали коронавірус станом на вчора 11 тис. 457 людей, а в цілому вже одужали 1 млн 35 тис. 372 особи. Про це повідомив Центр громадського здоров’я МОЗ.

Померли від хвороби 156 осіб. Загальна кількість жертв становить 22 тис. 924 людини. Підозр на коронавірус із початку епідемії виявили 1 млн 331 тис. 113.





За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (285 інфікованих), Івано-Франківській області (278 нових хворих), Запорізькій області (217 захворілих), Чернівецькій області (159 заражень).





Динаміка розповсюдження коронавірусу у регіонах така:

м. Київ — 285 випадків;

Вінницька область — 61 випадок;

Волинська область — 99 випадків;

Дніпропетровська область — 104 випадки;

Донецька область — 55 випадків;

Житомирська область — 14 випадків;

Закарпатська область — 91 випадок;

Запорізька область — 217 випадків;

Івано-Франківська область — 278 випадків;

Київська область — 120 випадків;

Кіровоградська область — 12 випадків;

Луганська область — 38 випадків;

Львівська область — 114 випадків;

Миколаївська область — 27 випадків;

Одеська область — 131 випадок;

Полтавська область — 98 випадків;

Рівненська область — 54 випадки;

Сумська область — 20 випадків;

Тернопільська область — 63 випадки;

Харківська область — 158 випадків;

Херсонська область — 19 випадків;

Хмельницька область — 13 випадків;

Черкаська область — 157 випадків;

Чернівецька область — 159 випадків;

Чернігівська область — 7 випадків.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцинація від коронавірусу в Україні розпочнеться вже у лютому. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, що для запису на щеплення від COVID-19 створять спеціальний сайт.