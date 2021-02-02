Пенсії в лютому українці розпочнуть отримувати через кілька днів, фото: «24 канал»

https://racurs.ua/ua/n149842-v-pfu-povidomyly-koly-rozpochnut-vyplachuvaty-pensiyi-v-lutomu-infografika.html

Ракурс

Виплата пенсій лютого в Україні розпочнеться через кілька днів — 4 лютого.

Вона проводитиметься у визначену кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку. Про це повідомляє прес-служба Пенсійного фонду України.

Загалом на виплату пенсій за лютий спрямовано 0,7 млрд грн.

У відомстві зазначають, що за результатами проведених у 2020 році перерахунків пенсій зросла кількість таких категорій пенсіонерів:

одержувачів пенсій розміром від 2 тис. 1 грн до 3 тис. грн — з 34,2% до 21,2%;

одержувачів пенсій розміром від 3 тис. 1 грн до 4 тис. грн — з 12,4% до 19,1%;

одержувачів пенсій розміром від 4 тис. 1 грн до 5 тис. грн (на 1,8%);

одержувачів пенсій розміром від 5 тис. 1 грн до 10 тис. грн (на 2,3%);

одержувачів пенсій розміром понад 10 тис. грн (на 0,7%).

Нагадаємо, в Україні з 1 січня підвищили пенсійний вік.