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Ракурс
Пенсії в лютому українці розпочнуть отримувати через кілька днів, фото: «24 канал»

В ПФУ повідомили, коли розпочнуть виплачувати пенсії в лютому (ІНФОГРАФІКА)

2 лют 2021, 14:48
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Виплата пенсій лютого в Україні розпочнеться через кілька днів — 4 лютого.

Вона проводитиметься у визначену кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку. Про це повідомляє прес-служба Пенсійного фонду України.

Загалом на виплату пенсій за лютий спрямовано 0,7 млрд грн.

Інфографіка: ПФУ

У відомстві зазначають, що за результатами проведених у 2020 році перерахунків пенсій зросла кількість таких категорій пенсіонерів:


  • одержувачів пенсій розміром від 2 тис. 1 грн до 3 тис. грн — з 34,2% до 21,2%;
  • одержувачів пенсій розміром від 3 тис. 1 грн до 4 тис. грн — з 12,4% до 19,1%;
  • одержувачів пенсій розміром від 4 тис. 1 грн до 5 тис. грн (на 1,8%);
  • одержувачів пенсій розміром від 5 тис. 1 грн до 10 тис. грн (на 2,3%);
  • одержувачів пенсій розміром понад 10 тис. грн (на 0,7%).

Інфографіка: ПФУ

Нагадаємо, в Україні з 1 січня підвищили пенсійний вік.

Джерело: Ракурс


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