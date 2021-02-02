Під час пожежі в «Епіцентрі» на Миколаївщині, фото: Сергей Шайхет

https://racurs.ua/ua/n149860-pojeja-v-epicentri-na-mykolayivschyni-pidpaluvach-poyasnyv-sviy-vchynok-foto-video.html

Ракурс

Пожежу в торговельному центрі «Епіцентр», яка сталася сьогодні, 2 лютого, в місті Первомайськ Миколаївської області, спричинив 37-річний чоловік, який прийшов до закладу з ножем та сокирою і почав розливати на килим займисті рідини. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив начальник поліції області Сергій Шайхет.

За його словами, зловмисника намагався зупинити один із охоронців закладу, проте отримав удар сокирою. Підпаливши приміщення, зловмисник кинувся тікати.

Інші охоронці разом із співробітниками управління поліції охорони, наздогнали та затримали зловмисника у дворах, де ще один із охоронців ТЦ отримав удар сокирою (не смертельний), — зазначив Шайхет.

Він додав, що затриманий раніше притягувався до кримінальної відповідальності, тепер йому загрожує покарання аж до довічного ув’язнення. Дії палія кваліфіковані за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) та ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу.

Попередньо вдалось евакуювати всіх відвідувачів та працівників ТЦ, — додав очільник поліції Миколаївщини.

Мер Первомайська Олег Демченко в коментарі виданню «Новости-N» розповів про мотиви підпалювача.

Демченко зазначає, що в затриманого були зафіксовані візуальні ознаки сильного алкогольного сп’яніння — запах спиртного, заплутана беззмістовна мова тощо.

Зі слів підпалювача можна зробити висновок, що на такі дії його мотивували особисті неприязні стосунки з директором торгового центру.

Він у нетверезому стані і його потрібно спочатку привести до тями, щоб відпрацьовувати всі питання і предметно про що-небудь говорити, — наголосив Демченко.

Демченко зазначив, що затриманий розповів у поліції, що спеціально приїхав до міста, щоб підпалити «Епіцентр». Звідки саме він прибув, чоловік не повідомив, проте 90% контактів, виявлених у його мобільному телефоні, із Запорізької області.