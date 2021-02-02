НАБУ спіймало суддю Вовка в ліфті

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Ракурс

Павла Вовка, очільника Окружного адміністративного суду Києва, вдалося «спіймати» детективам Національного антикорупційного бюро та зачитати голові ОАСК текст клопотання про відсторонення від посади.

Про це прес-служба НАБУ повідомила на сторінці у Фейсбук.

1 лютого служитель Феміди вкотре проігнорував вимоги законодавства, відмовившись отримати від детективів НАБУ клопотання про відсторонення його від адміністративної посади голови суду, а ввечері того ж дня вкотре не прибув по повістку до НАБУ, — додали у Бюро.

Також у НАБУ зазначили, що незважаючи на зухвалу поведінку підозрюваного, детективи довели до його відома зміст виклику до Вищого антикорупційного суду.

Як детективи НАБУ зачитували текст документа під час «прогулянки» поруч із суддею довжиною у кілька кілометрів, дивіться у відео:

Нагадаємо, Вовка підозрюють у створенні та керівництві злочинною організацією, захопленні державної влади, втручанні в діяльність державних діячів та зловживанні впливом. НАБУ зазначає, що очільник суду продовжує ухилятися від виконання процесуальних обов’язків.

3 лютого об 11.00 в Антикорупційному суді має відбутися засідання з обрання Вовку запобіжного заходу у виді застави.