Трипільське поселення виявили на Хмельниччині. Фото: Укрінформ

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Ракурс

Невідоме раніше поселення доби енеоліту-бронзи виявили на околиці міста Полонне Хмельницької області.

У районі Гамарня археологи провели експедицію щодо підтвердження чи непідтвердження об'єктів археології й зафіксувавши місце знаходження втраченого палацу Карвіцьких-Валевських, перевірили всю цю земельну ділянку. Вчені знайшли там кераміку часів Трипільської культури — IV-III тис. до нашої ери та кераміку доби бронзи ІІ тис. до нашої ери. Про це «Укрінформу» заявив заступник директора з питань охорони культурної спадщини Хмельницького обласного науково-методичного центру культури і мистецтва, член Міжнародної організації захисту пам’яток і визначних місць Сергій Шпаковський.

За словами науковця, раніше вони не знали, що таке поселення існує на околиці Полонного. Саме ж дослідження проводили на території із залишками палацово-паркового комплексу Карвіцьких-Валевських середини ХІХ ст. Сам палац вже зруйнований, але залишилися дві господарські будівлі та понад 50 дубів, яким до 200 років.

Шпаковський додав, що раніше деякі депутати пропонували розпаювати землю під садибою та продати її. Однак комплекс вдалося зберегти. Історики зазначають, що тут можна дослідити фундамент, провести геосканування території, поставити інформаційні знаки про те, що там дійсно був палац. Ідею відновлення самого палацу теж не відкидають.

Нагадаємо, на Закарпатті археологи відшукали унікальну золоту знахідку стародавніх часів. Нею виявилася нашийна прикраса торквес, вага якої складає 544 г.