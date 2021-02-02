Україна поновила імпорт електроенергії з РФ

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Імпорт електроенергії з Росії і Білорусі «не призведе до енергетичної залежності України від Кремля».

Таку думку голова енергетичного комітету Верховної ради, автор поправок про імпорт електроенергії Андрій Герус висловив у відеозверненні, опублікованому на його сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

За словами Геруса, такий імпорт електроенергії не впливає на енергетичну безпеку.

Звичайно, він не впливає, тому що йде моніторинг того, який імпорт, яка величина. І на сьогоднішній день цей імпорт складає менше 5%, тобто така величина аж ніяк не може вплинути на енергетичну безпеку, — запевнив депутат.

Герус зазначив, що в Україні з грудня зменшуються запаси вугілля на складах і під кінець січня вони складали 44% від необхідних мінімальних гарантованих запасів, на тлі прогнозів щодо низьких температур повітря у лютому.

В таких умовах ми не можемо бути залежними або нести ризики у зв’язку з тим, що якійсь компанії не завезли вугілля на своїй склади, — наголосив нардеп. — Відповідно, в Україні розпочався імпорт електроенергії.

Герус наголосив, що імпорт російської електроенергії наразі складає 3−4% і припадає на пікові години. За його словами, це дозволяє уникнути віялових відключень електроенергії.

Дуже важливо, щоб ми цей місяць пройшли. В цьому місяці імпорт дійсно буде допомагати нам збалансувати нашу систему, — додав Герус.

На його думку, у березні, внаслідок потепління, потреба в імпорті зникне.

Нагадаємо, Україна з 1 лютого поновила імпорт електроенергії з Росії.