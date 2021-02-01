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У Раді занепокоїлися своїм брендом, фото — БЖ
У Раді занепокоїлися своїм брендомhttps://racurs.ua/ua/n149777-u-radi-zanepokoyilysya-svoyim-brendom.htmlРакурс
Верховна Рада оновить власну брендову стратегію. Заступник голови парламенту Олена Кондратюк повідомила про діяльність робочої групи з ребрендингу Верховної Ради, яку вона очолює.
Нову брендову стратегію верховної Ради представлять до 30-річчя незалежності України. Кондратюк розповіла про це 1 лютого на погоджувальній нараді в парламенті.
Нова брендова стратегія включатиме, за її словами, новий логотип парламенту, брендбук і нову концепцію діяльності.
Новації включатимуть відкритість, інклюзивність, рівність і доступність парламенту.
Йдеться і про оновлення прес-центру, парламентську освіту дітей і молоді, прийняття етичного кодексу нардепа, врахування і паритетний розгляд законопроектів від опозиції, — повідомила віце-спікер.
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