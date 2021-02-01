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Ракурс
В Раде обеспокоились своим брендом

В Раде обеспокоились своим брендом

1 фев 2021, 13:23
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Верховна Рада обновит свою брендовую стратегию. Заместитель председателя парламента Елена Кондратюк сообщила о деятельности рабочей группы по ребрендингу Верховной Рады, которую она возглавляет.

Новую брендовую стратегию Верховной Рады представят к 30-летию независимости Украины. Кондратюк рассказала об этом 1 февраля на согласительном совещании в парламенте.

Новая брендовая стратегия будет включать, по ее словам, новый логотип парламента, брендбук и новую концепцию деятельности.

Новации коснутся открытости, инклюзивности, равенства и доступности парламента.


Речь идет и об обновлении пресс-центра, парламентском образовании детей и молодежи, принятии этического кодекса нардепа, учете и паритетном рассмотрении законопроектов от оппозиции, — сообщила вице-спикер.

Источник: Ракурс


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