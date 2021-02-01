В Раде обеспокоились своим брендом

https://racurs.ua/n149777-v-rade-obespokoilis-svoim-brendom.html

Ракурс

Верховна Рада обновит свою брендовую стратегию. Заместитель председателя парламента Елена Кондратюк сообщила о деятельности рабочей группы по ребрендингу Верховной Рады, которую она возглавляет.

Новую брендовую стратегию Верховной Рады представят к 30-летию независимости Украины. Кондратюк рассказала об этом 1 февраля на согласительном совещании в парламенте.

Новая брендовая стратегия будет включать, по ее словам, новый логотип парламента, брендбук и новую концепцию деятельности.

Новации коснутся открытости, инклюзивности, равенства и доступности парламента.