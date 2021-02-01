Валенса ищет работу – ему не хватает 2 тыс. долл. пенсии. Фото: РИА Новости

https://racurs.ua/n149776-valensa-ischet-rabotu-emu-ne-hvataet-2-tys-doll-pensii.html

Ракурс

Лех Валенса, бывший президент Польши ищет дополнительную работу, поскольку пандемия коронавируса ударила по его финансам.

77-летний Валенса заявил, что из-за пандемии не может летать с лекциями за границу, а его пенсии в 6 тыс. злотых (примерно 2 тыс. долл.) не хватает, пишет Onet.

Я не знаю, что делать, потому что я не могу летать на лекции. Мне нужно немного подзаработать, потому что моя жена тратит больше, чем мы получаем, — признался он.

Валенса по профессии электрик, поэтому решил поискать дополнительную работу.

Лучше всего чувствую себя электриком. Я до сих пор помню закон Ома, закон Кирхгофа и еще некоторые вещи. Но, черт возьми, все изменилось, и я не знаю, не убьют ли меня сейчас эти машины, — сказал бывший президент.

В ноябре в интервью Rzeczpospolita Валенса заявил, что он банкрот.

После шести месяцев такой ситуации, как сейчас, я пойду с протянутой рукой и буду собирать деньги перед церковью. Я бросил свою последнюю работу, потому что условия были ниже моих потребностей, — добавил он.

Валенса — соучредитель и первый руководитель профсоюза «Солидарность» в 1980-х годах, в 1983 году он получил Нобелевскую премию мира.

На президентских выборах 1990 года Валенса был избран президентом Польши во втором туре, набрав 74,25% голосов.

Перед ним стояли тяжелые проблемы политической нестабильности и перехода Польши к свободной рыночной экономике.

В 1995 году Валенса проиграл выборы Александру Квасьневскому.

После поражения на выборах в 1996 году он вернулся на свою прежнюю работу электрика на судоверфи. У Валенсы с женой — восемь детей.