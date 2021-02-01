Валенса шукає роботу — йому не вистачає 2 тис. дол. пенсії. Фото: РИА Новости

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Ракурс

Лех Валенса, колишній президент Польщі, шукає додаткову роботу, оскільки пандемія коронавірусу вдарила по його фінансах.

77-річний Валенса заявив, що через пандемію не може літати з лекціями за кордон, а його пенсії в 6 тис. злотих (приблизно 2 тис. дол.) не вистачає, пише Onet.

Я не знаю, що робити, тому що я не можу літати на лекції. Мені потрібно трохи підзаробити, тому що моя дружина витрачає більше, ніж ми маємо, — зізнався він.

Валенса за професією електрик, тож вирішив пошукати додаткову роботу.

Найкраще почуваюся електриком. Я досі пам’ятаю закон Ома, закон Кірхгофа і ще кілька речей. Але, чорт візьми, все змінилося і я не знаю, чи не вб’ють мене зараз ці машини, —сказав колишній президент.

У листопаді в інтерв’ю Rzeczpospolita Валенса заявив, що він банкрут.

Після шести місяців такій ситуації, як зараз, я піду з торбами та збиратиму гроші перед церквою. Я кинув свою останню роботу, тому що умови були нижчі за мої потреби, — додав він.

Валенса — співзасновник і перший керівник профспілки «Солідарність» у 1980-х роках, у 1983 році він отримав Нобелівську премію миру.

На президентських виборах 1990 року Валенса був обраний президентом Польщі у другому турі, набравши 74,25% голосів.

Перед ним стояли найважчі проблеми політичної нестабільності та переходу Польщі до вільної ринкової економіки.

У 1995 році Валенса програв вибори Александру Квасневському.

Після поразки на виборах в 1996 році він повернувся на свою колишню роботу електрика на судноверфі. Разом з дружиною він має восьмеро дітей.