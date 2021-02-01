Суд у Нідерландах отримав відповідь від виробника ЗРК «Бук». Фото: BBC

https://racurs.ua/ua/n149775-sprava-mh17-slidstvo-otrymalo-vidpovid-vid-vyrobnyka-zrk-buk.html

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Слідство в Нідерландах у справі про катастрофу малайзійського Boeing на Донбасі отримало в січні письмову відповідь від концерну «Алмаз-Антей».

Головуючий суддя Хендрік Стінхейс повідомив, що слідство отримало письмову відповідь 18 січня. Змістом відповіді з російського концерну служитель Феміди не поділився. Про це йшлося у трансляції судового засідання.

Слідчий суддя поінформував про прогрес у подальшому розслідуванні. Суд зазначає наступне: відповідь російського «Алмаз-Антея» на звіти нідерландського аерокосмічного центру і Королівської військової академії щодо технічних деталей аварії рейсу MH17 була отримана 18 січня, — зазначив Стінхейс.

Як відомо, концерн «Алмаз-Антей» виробляє зенітно-ракетні комплекси «Бук». Слідство вважає, що літак збили саме з цього ракетного комплексу, який прибув до бойовиків ОРДЛО з російської військової частини.

Під час судового засідання заявлялося, що до кінця квітня слідство планує допитати низку експертів та представників «Алмаз-Антея».

Нагадаємо, у жовтні 2020 року Росія ганебно вийшла з консультаційної групи щодо розслідування авіакатастрофи, оскільки їм не сподобалась «недружня поведінка Нідерландів».