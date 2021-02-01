В Італії відбувається виверження вулкану Етна, фото:

https://racurs.ua/ua/n149774-lava-ta-popil-aktyvne-vyverjennya-vulkanu-etna-vidbuvaietsya-v-italiyi-video.html

Ракурс

Етна, розташований на Сицилії найвищий вулкан Європи, знову активно вивергається.

Ввечері 30 січня вулкан кілька разів викидав зі свого жерла лаву та попіл. Про це повідомляє News Channel 8.

Вулкан Етна знову активізувався в середині січня, тож такі виверження були очікуваними. Місце виверження було належно убезпечене, тому постраждалих та загиблих не було.

Етна є популярним туристичним напрямком, і її виверження, особливо якщо їх бачити вночі, виглядають вражаюче.

Висота вулкана становить від 3 тис. 326 до 3 тис. 350 метрів, постійно змінюючись в результаті вивержень. На Етні, за різними даними, від 200 до 400 вулканічних кратерів. В середньому кожні три місяці з одного з них викидається лава.

Нагадаємо, нещодавно з’явилися фото наслідків масштабного виверження вулкану Тааль на Філіппінах.