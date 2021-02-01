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Ракурс
В Италии проходит извержение вулкана Этна, фото: News Channel 8.

Лава и пепел — активное извержение вулкана Этна происходит в Италии (ВИДЕО)

1 фев 2021, 12:48
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Этна, расположенный на Сицилии самый высокий вулкан Европы, снова активно извергается.

Вечером 30 января вулкан несколько раз выбрасывал из своего жерла лаву и пепел. Об этом сообщает News Channel 8.

Вулкан Этна снова активизировался в середине января, поэтому такие извержения были ожидаемыми. Место извержение было должным образом ограждено, поэтому пострадавших и погибших не было.

Этна является популярным туристическим направлением, и ее извержения, особенно если их видеть ночью, выглядят впечатляюще.

Высота вулкана составляет от 3 тыс. 326 до 3 тыс. 350 метров, постоянно изменяясь в результате извержений. На Этне, по разным данным, от 200 до 400 вулканических кратеров. В среднем каждые три месяца из одного из них выбрасывается лава.


Напомним, недавно появились фото последствий масштабного извержения вулкана Тааль на Филиппинах.


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