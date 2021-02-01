Суд в Нидерландах получил ответ от производителя ЗРК «Бук». Фото: BBC

https://racurs.ua/n149775-delo-mh17-sledstvie-poluchilo-otvet-ot-proizvoditelya-zrk-buk.html

Ракурс

Следствие в Нидерландах по делу о крушении малайзийского Boeing на Донбассе получило в январе письменный ответ от концерна «Алмаз-Антей».

Председательствующий судья Хендрик Стинхейс сообщил, что следствие получило письменный ответ 18 января. Содержанием ответа из российского концерна служитель Фемиды не поделился. Об этом говорилось в трансляции судебного заседания.

Следственный судья проинформировал о прогрессе в дальнейшем расследовании. Суд отмечает следующее: ответ российского «Алмаз-Антея» на отчеты нидерландского аэрокосмического центра и Королевской военной академии относительно технических деталей крушения рейса MH17 был получен 18 января, — отметил Стинхейс.

Как известно, концерн «Алмаз-Антей» производит зенитно-ракетные комплексы «Бук». Следствие считает, что самолет сбили именно с этого ракетного комплекса, который прибыл к боевикам ОРДЛО из российской военной части.

Во время судебного заседания заявлялось, что до конца апреля следствие планирует допросить ряд экспертов и представителей «Алмаз-Антея».

Напомним, в октябре 2020 года Россия позорно вышла из консультационной группы по расследованию авиакатастрофы, поскольку ей не понравилось «недружественное поведение Нидерландов».