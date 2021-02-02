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Ракурс
Шкарлет нарікає на “рішал”, котрі діють від його імені

Шкарлет нарікає на «рішал», котрі діють від його імені

2 лют 2021, 17:22
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Сергій Шкарлет, скандальний очільник Міністерства освіти та науки, поскаржився на невідомих осіб, котрі «останнім часом телефонують до освітян, держслужбовців та інших осіб» та представляються міністром.

Про це Шкарлет повідомив у Телеграм 2 лютого.

Почастішали випадки, коли невідомі особи телефонують до освітян, держслужбовців та інших осіб і представляються мною. Кажуть: «Вас турбує міністр освіти і науки Сергій Шкарлет», а далі намагаються від мого імені домовлятися про зустрічі, — зазначив глава МОН.

Чиновник оприлюднив також останній номер телефону, з якого відбувалися подібні дзвінки.

Звертаюся до колег із проханням бути обачними! Наголошую: всі свої робочі дзвінки я здійснюю з телефонів приймальні міністерства, номери яких опубліковані на офіційному сайті, — додав міністр.


Він також попросив офіційно звертатися в МОН тих, хто підозрює, що отримав телефонний дзвінок від зловмисників.

Нагадаємо, нещодавно головний санітарний лікар України Віктор Ляшко оприлюднив попередження про шахраїв, які від його імені просять гроші.

Джерело: Ракурс


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