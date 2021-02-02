Шкарлет нарікає на «рішал», котрі діють від його імені

Шкарлет нарікає на «рішал», котрі діють від його іменіhttps://racurs.ua/ua/n149856-shkarlet-narikaie-na-rishal-kotri-diut-vid-yogo-imeni.htmlРакурс
Сергій Шкарлет, скандальний очільник Міністерства освіти та науки, поскаржився на невідомих осіб, котрі «останнім часом телефонують до освітян, держслужбовців та інших осіб» та представляються міністром.
Про це Шкарлет повідомив у Телеграм 2 лютого.
Почастішали випадки, коли невідомі особи телефонують до освітян, держслужбовців та інших осіб і представляються мною. Кажуть: «Вас турбує міністр освіти і науки Сергій Шкарлет», а далі намагаються від мого імені домовлятися про зустрічі, — зазначив глава МОН.
Чиновник оприлюднив також останній номер телефону, з якого відбувалися подібні дзвінки.
Звертаюся до колег із проханням бути обачними! Наголошую: всі свої робочі дзвінки я здійснюю з телефонів приймальні міністерства, номери яких опубліковані на офіційному сайті, — додав міністр.
Він також попросив офіційно звертатися в МОН тих, хто підозрює, що отримав телефонний дзвінок від зловмисників.
Нагадаємо, нещодавно головний санітарний лікар України Віктор Ляшко оприлюднив попередження про шахраїв, які від його імені просять гроші.