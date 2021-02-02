Шкарлет нарікає на “рішал”, котрі діють від його імені

https://racurs.ua/ua/n149856-shkarlet-narikaie-na-rishal-kotri-diut-vid-yogo-imeni.html

Ракурс

Сергій Шкарлет, скандальний очільник Міністерства освіти та науки, поскаржився на невідомих осіб, котрі «останнім часом телефонують до освітян, держслужбовців та інших осіб» та представляються міністром.

Про це Шкарлет повідомив у Телеграм 2 лютого.

Почастішали випадки, коли невідомі особи телефонують до освітян, держслужбовців та інших осіб і представляються мною. Кажуть: «Вас турбує міністр освіти і науки Сергій Шкарлет», а далі намагаються від мого імені домовлятися про зустрічі, — зазначив глава МОН.

Чиновник оприлюднив також останній номер телефону, з якого відбувалися подібні дзвінки.

Звертаюся до колег із проханням бути обачними! Наголошую: всі свої робочі дзвінки я здійснюю з телефонів приймальні міністерства, номери яких опубліковані на офіційному сайті, — додав міністр.



Він також попросив офіційно звертатися в МОН тих, хто підозрює, що отримав телефонний дзвінок від зловмисників.

Нагадаємо, нещодавно головний санітарний лікар України Віктор Ляшко оприлюднив попередження про шахраїв, які від його імені просять гроші.