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Ракурс
Акція до Всесвітнього дня хіджаба пройшла у Києві — новини Києва

Акція до Всесвітнього дня хіджаба пройшла у Києві (ФОТО)

2 лют 2021, 16:49
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Акція до Всесвітнього дня хіджаба пройшла у Києві. У цей день активістки Всеукраїнської асоціації мусульманок дарували перехожим квіти. День хіджабу було засновано в 2013 році для популяризації цього вбрання з метою подолання упередженого ставлення суспільства до мусульманських жінок.

У центрі Києва мусульманки в хіджабах з букетами роздавали квіти перехожим дівчатам. Так вони привертали увагу до дня хіджабу. Девіз цьогорічної кампанії — «Не дозволяйте нашій гордості стати вашим упередженням». Водночас цей день має і критиків. У 2018 році канадська активістка Ясмін Мохаммед започатковувала альтернативну акцію — День без хіджаба.

Фото: Фейсбук, УНІАН, Радіо Свобода

Фото: Фейсбук, УНІАН, Радіо Свобода

Фото: Фейсбук, УНІАН, Радіо Свобода

Фото: Фейсбук, УНІАН, Радіо Свобода

Фото: Фейсбук, УНІАН, Радіо Свобода


Низка користувачів Фейсбук розкритикували акцію

Хіджаб зазвичай складається з двох частин. Боне або амірка — головний убір, який допомагає тримати волосся у купі. Ззовні — хустка. Спершу її закріплюють під підборіддям. А потім обкручують навколо голови і так фіксують. Обличчя залишається відкритим.

Джерело: Ракурс


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