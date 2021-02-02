Акция ко Всемирному дню хиджаба прошла в Киеве

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Акция ко Всемирному дню хиджаба прошла в Киеве. В этот день активистки Всеукраинской ассоциации мусульманок дарили прохожим цветы. День хиджаба был основан в 2013 году для популяризации этого наряда с целью преодоления предвзятого отношения общества к мусульманским женщинам.

В центре Киева мусульманки в хиджабах с букетами раздавали цветы прохожим девушкам. Так они привлекали внимание ко дню хиджаба. Девиз нынешней кампании — «Не позволяйте нашей гордости стать вашим предубеждением». Однако у этого дня есть и критики. В 2018 году канадская активистка Ясмин Мохаммед основала альтернативную акцию — День без хиджаба.

Хиджаб обычно состоит из двух частей. Боне или амирка — головной убор, который помогает держать волосы, затем крепится платок. Сначала его закрепляют под подбородком. А потом обкручивают вокруг головы и так фиксируют. Лицо остается открытым.