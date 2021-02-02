Смерть Кернеса не могут установить в Харьковском горсовете. Фото:

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Вопрос о назначении внеочередных выборов городского головы Харькова Верховная Рада не может рассмотреть из-за того, что горсовет не предоставил все необходимые документы о смерти бывшего мэра Геннадия Кернеса.

Комитет ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства просит секретаря Харьковского городского совета направить в парламент копию решения, которым совет принимает к сведению факт смерти городского головы Геннадия Кернеса. Об этом говорится в письме от 1 февраля за подписью председателя комитета Андрея Клочко. Документ опубликовал член комитета Роман Лозинский на собственной странице в Telegram.

В письме Клочко пишет Терехову о требованиях закона «О местном самоуправлении», по которому после смерти главы города горсовет должен принять решение о принятии к сведению факта смерти.

Учитывая вышеизложенное, обращаем Ваше внимание как должностного лица, на которую законом возложено временное исполнение полномочий Харьковского городского головы, что по состоянию на 31 января 2021 года до Верховной Рады Украины и комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства официальной информации о принятии Харьковским городским советом решения о принятии к сведению факта смерти Харьковского городского головы Г. Кернеса не поступало, — говорится в письме.

Ранее, 29 января, секретарь горсовета Харькова Игорь Терехов заявил, что юристы мэрии «имеют немного другую правовую позицию» по поводу дополнительных документов к ходатайству. Терехов заявлял, что не поступало официальное обращение от парламентского комитета, а сам факт смерти должны утвердить решением совета на ближайшей сессии.

Напомним, депутат горсовета из «Слуги народа» Алина Мустафаева обратилась в полицию с заявлением о том, что якобы Игоря Терехова избрали секретарем горсовета из-за нарушения законодательства, а именно — подделки электронной подписи городского головы Геннадия Кернеса в соответствующем представлении.