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Ракурс
Андрей Пятов, фото: Aleksandr Osipov

Пятов рассказал, почему вратари «Шахтера» тренируются в темных очках (ФОТО)

2 фев 2021, 16:44
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Андрей Пятов, голкипер «Шахтера», рассказал, почему вратарей команды в последнее время видят на тренировках в темных очках.

По словам Пятова, это специальные очки, с помощью которых тренируется скорость реакции. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.

Это стробоскопические очки для улучшения зрительно-моторной координации. В них тренируется скорость реакции, — отметил Пятов.

Он добавил, что в таких очках тренироваться неудобно, поскольку обзор сужен и ничего не видно по сторонам.

Но в этом и суть. Для нас, вратарей, это, с одной стороны, та же тренировка, но с отягощением, — добавил Пятов.


Андрей Пятов рассказал о темных очках вратарей, фото: Андрей Пятов

Напомним, легендарный бразильский форвард Пеле в начале января обновил описание на своей странице в Instagram после успешного для форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду матча Серии А.

Источник: Ракурс


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