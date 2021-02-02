Андрей Пятов, фото: Aleksandr Osipov

https://racurs.ua/n149853-pyatov-rasskazal-pochemu-vratari-shahtera-treniruutsya-v-temnyh-ochkah-foto.html

Ракурс

Андрей Пятов, голкипер «Шахтера», рассказал, почему вратарей команды в последнее время видят на тренировках в темных очках.

По словам Пятова, это специальные очки, с помощью которых тренируется скорость реакции. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.

Это стробоскопические очки для улучшения зрительно-моторной координации. В них тренируется скорость реакции, — отметил Пятов.

Он добавил, что в таких очках тренироваться неудобно, поскольку обзор сужен и ничего не видно по сторонам.

Но в этом и суть. Для нас, вратарей, это, с одной стороны, та же тренировка, но с отягощением, — добавил Пятов.



Напомним, легендарный бразильский форвард Пеле в начале января обновил описание на своей странице в Instagram после успешного для форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду матча Серии А.