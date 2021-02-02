Андрій Пятов, фото: Aleksandr Osipov

https://racurs.ua/ua/n149853-pyatov-rozpoviv-chomu-vorotari-shahtarya-trenuutsya-u-temnyh-okulyarah-foto.html

Ракурс

Андрій Пятов, голкіпер «Шахтаря», розповів, чому воротарів команди останнім часом бачать на тренуваннях у темних окулярах.

За словами Пятова, це спеціальні окуляри, за допомогою яких тренується швидкість реакції. Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Це стробоскопічні окуляри для поліпшення зорово-моторної координації. У них тренується швидкість реакції, — зазначив Пятов.

Він додав, що в таких окулярах тренуватися незручно, оскільки огляд звужений і нічого не видно з боків.

Але в цьому і суть. Для нас, воротарів, це, з одного боку, те саме тренування, але з обтяженням, — додав Пятов.



Нагадаємо, легендарний бразильський форвард Пеле на початку січня оновив опис на своїй сторінці в Instagram після успішного для форварда «Ювентуса» Кріштіану Роналду матчу Серії А.