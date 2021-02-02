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Ракурс
Андрій Пятов, фото: Aleksandr Osipov

Пятов розповів, чому воротарі «Шахтаря» тренуються у темних окулярах (ФОТО)

2 лют 2021, 16:44
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Андрій Пятов, голкіпер «Шахтаря», розповів, чому воротарів команди останнім часом бачать на тренуваннях у темних окулярах.

За словами Пятова, це спеціальні окуляри, за допомогою яких тренується швидкість реакції. Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Це стробоскопічні окуляри для поліпшення зорово-моторної координації. У них тренується швидкість реакції, — зазначив Пятов.

Він додав, що в таких окулярах тренуватися незручно, оскільки огляд звужений і нічого не видно з боків.

Але в цьому і суть. Для нас, воротарів, це, з одного боку, те саме тренування, але з обтяженням, — додав Пятов.


Андрій Пятов розповів про темні окуляри воротарів, фото: Андрій Пятов

Нагадаємо, легендарний бразильський форвард Пеле на початку січня оновив опис на своїй сторінці в Instagram після успішного для форварда «Ювентуса» Кріштіану Роналду матчу Серії А.

Джерело: Ракурс


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