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Ракурс
Мер Миколаєва попрацював перекладачем депутатів від ОПЗЖ на сесії міськради, скріншот відео

Мер Миколаєва попрацював перекладачем депутатів від ОПЗЖ на сесії міськради (ВІДЕО)

2 лют 2021, 16:24
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Мер Миколаєва Олександр Сенкевич на сесії міськради був змушений синхронно перекладати з російської на українську виступи депутатів від «Опозиційної платформи — За життя» Владислава Чайки та Олександра Медведєва.

Інцидент стався 2 лютого на сесії міськради. Чайка почав виступати російською мовою, але в залі цьому факту обурилися. Зокрема, зауваження депутату зробили присутні в залі активісти.

Послухайте, я можу розмовляти як українською мовою, так і російською. Ми зараз займаємося не політикою, а економікою, — відповів їм Чайка.

Сенкевич нагадав депутатам про вимогу закону про мови — обрані народом депутати повинні виступати державною мовою. Чайка відповів, що не порушує Конституцію України, залишає за собою право говорити тією мовою, якою хоче, і продовжив виступ російською.

Сенкевич почав перекладати виступ. Чайка промовив кілька речень й українською, після чого вимагав від мера, аби той тепер перекладав на російську. Однак Сенкевич перекладав тільки ті фрази депутата, які той озвучував російською.

Згодом мер попрацював тлумачем і в колеги Чайки з ОПЗЖ Олександра Медведєва.

У червні 2020 року Сенкевич показав середній палець під час суперечки з одним із депутатів міськради. Суперечка сталася під час обговорення одного з проектів рішень.


Може, мені потрібно змінити мову, якою я в цей мікрофон віщаю? Може, потрібно змінити якусь манеру викладу? Може, потрібно посадити біля себе сурдоперекладача? — сказав Сенкевич, почавши показувати різні жести, зокрема і середній палець.

Джерело: Ракурс


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