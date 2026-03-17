фото: guns.club

На Миколаївщині староста села під час конфлікту застрелив свою помічницю.

Про це сьогодні, 17 березня, повідомляє прес-служба поліції Миколаївської області.

Попередньо встановлено, що староста одного із сіл Баштанського району в приміщенні старостату під час конфлікту здійснив постріл у свою помічницю, внаслідок чого вона загинула, — розповіли у поліції.

Зазначається, що на місце події негайно прибули керівництво, слідчо-оперативна група та оперативники районного відділу поліції, слідчі слідчого управління, експерти-криміналісти обласного главку поліції, а також оперативники управління карного розшуку.