Староста села з мисливської рушниці застрелив свою помічницю, фото: guns.club
Староста села застрелив свою помічницю на Миколаївщині — поліція
На Миколаївщині староста села під час конфлікту застрелив свою помічницю.
Про це сьогодні, 17 березня, повідомляє прес-служба поліції Миколаївської області.
Попередньо встановлено, що староста одного із сіл Баштанського району в приміщенні старостату під час конфлікту здійснив постріл у свою помічницю, внаслідок чого вона загинула, — розповіли у поліції.
Зазначається, що на місце події негайно прибули керівництво, слідчо-оперативна група та оперативники районного відділу поліції, слідчі слідчого управління, експерти-криміналісти обласного главку поліції, а також оперативники управління карного розшуку.
Чоловіка поліцейські затримали у процесуальному порядку. Знаряддя злочину — мисливську рушницю вилучено, — додали у поліції. — Наразі правоохоронці здійснюють комплекс першочергових слідчих дій, спрямованих на встановлення всіх обставин події.