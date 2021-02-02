Мэр Николаева поработал переводчиком депутатов от ОПЗЖ на сессии горсовета, скриншот видео

https://racurs.ua/n149852-mer-nikolaeva-porabotal-perevodchikom-deputatov-ot-opzj-na-sessii-gorsoveta-video.html

Ракурс

Мэр Николаева Александр Сенкевич на сессии горсовета был вынужден синхронно переводить с русского на украинский язык выступления депутатов от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Владислава Чайки и Александра Медведева.

Инцидент произошел 2 февраля на сессии горсовета. Чайка начал выступать на русском языке, но в зале этому факту возмутились. В частности, замечания депутату сделали присутствующие в зале активисты.

Послушайте, я могу говорить как на украинском языке, так и на русском. Мы сейчас занимаемся не политикой, а экономикой, — ответил им Чайка.

Сенкевич напомнил депутатам о требовании закона о языках — избранные народом депутаты должны выступать на государственном языке. Чайка ответил, что не нарушает Конституцию Украины, оставляет за собой право говорить на том языке, на котором хочет, и продолжил выступление на русском.

Сенкевич начал переводить выступление. Чайка сказал несколько предложений и на украинском, после чего требовал от мэра, чтобы тот теперь переводил на русский. Однако Сенкевич переводил только те фразы депутата, которые тот озвучивал на русском.

Впоследствии мэр поработал переводчиком и у коллеги Чайки по ОПЗЖ Александра Медведева.

В июне 2020 года Сенкевич показал средний палец во время спора с одним из депутатов горсовета. Спор произошел во время обсуждения одного из проектов решений.