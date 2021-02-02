Смерть Кернеса не можуть встановити у Харківській міськраді. Фото:

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Ракурс

Питання про призначення позачергових виборів міського голови Харкова Верховна Рада не може розглянути через те, що міськрада не надала всі необхідні документи про смерть колишнього мера Геннадія Кернеса.

Комітет ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування просить секретаря Харківської міської ради надіслати до парламенту копію рішення, яким рада бере до відома факт смерті міського голови Геннадія Кернеса. Про це йдеться у листі від 1 лютого за підписом голови Комітету Андрія Клочка. Документ опублікував член комітету Роман Лозинський на власній сторінці у Telegram.

У листі Клочко пише Терехову про вимоги закону «Про місцеве самоврядування», за яким після смерті очільника міста міськрада має прийняти рішення про взяття до відома факту смерті.

З огляду на вищенаведене, звертаємо Вашу увагу як посадової особи, на яку законом покладено тимчасове виконання повноважень Харківського міського голови, що станом на 31 січня 2021 року до Верховної Ради України та комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування офіційної інформації щодо прийняття Харківською міською радою рішення про взяття до відома факту смерті Харківського міського голови Г. Кернеса не надходило, — йдеться у листі.

Раніше, 29 січня, секретар міськради Харкова Ігор Терехов заявив, що юристи мерії «мають трохи іншу правову позицію» з приводу додаткових документів до клопотання. Терехов заявляв, що не надходило офіційне звернення від парламентського комітету, а сам факт смерті повинні затвердити рішенням ради на найближчій сесії.

Нагадаємо, депутат міськради зі «Слуги народу» Аліна Мустафаєва звернулася до поліції із заявою про те, що начебто Ігоря Терехова обрали секретарем міськради через порушення законодавства, а саме — підроблення електронного підпису міського голови Геннадія Кернеса у відповідному поданні.