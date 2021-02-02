Шкарлет жалуется на «решал», действующих от его имени

https://racurs.ua/n149856-shkarlet-jaluetsya-na-reshal-deystvuuschih-ot-ego-imeni.html

Ракурс

Сергей Шкарлет, скандальный глава Министерства образования и науки, пожаловался на неизвестных лиц, которые «в последнее время звонят педагогам и госслужащим» и представляются министром.

Об этом Шкарлет сообщил в Телеграм 2 февраля.

Участились случаи, когда неизвестные лица звонят педагогам, госслужащим и другим лицам и представляются мной. Говорят: «Вас беспокоит министр образования и науки Сергей Шкарлет», а дальше пытаются от моего имени договариваться о встречах, — отметил глава МОН.

Чиновник обнародовал также последний номер телефона, с которого происходили подобные звонки.

Обращаюсь к коллегам с просьбой быть осторожными! Подчеркиваю: все свои рабочие звонки я осуществляю с телефонов приемной министерства, номера которых опубликованы на официальном сайте, — добавил министр.



Он также попросил официально обращаться в МОН всех тех, кто подозревает, что получил телефонный звонок от злоумышленников.

Напомним, недавно главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко обнародовал предупреждение о мошенниках, которые просят деньги от его имени.