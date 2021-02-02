Украина возобновила импорт электроэнергии из РФ, фото:

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Импорт электроэнергии из России и Беларуси «не приведет к энергетической зависимости Украины от Кремля».

Такое мнение глава энергетического комитета Верховной Рады, автор поправок об импорте электроэнергии Андрей Герус озвучил в видеообращении, опубликованном на его странице в социальной сети Фейсбук.

По словам Геруса, такой импорт электроэнергии не влияет на энергетическую безопасность.

Конечно, он не влияет, потому что идет мониторинг того, какой импорт, какая величина. И на сегодняшний день этот импорт составляет менее 5%, то есть такая величина никак не может повлиять на энергетическую безопасность, — заверил депутат.

Герус отметил, что в Украине с декабря уменьшаются запасы угля на складах и под конец января они составляли 44% от необходимых минимальных гарантированных запасов, на фоне прогнозов относительно низких температур воздуха в феврале.

В таких условиях мы не можем быть зависимыми или нести риски в связи с тем, что какие-то компании не завезли уголь на своей склады, — подчеркнул нардеп. — Соответственно, в Украине начался импорт электроэнергии.

Герус отметил, что импорт российской электроэнергии в настоящее время составляет 3−4% и приходится на пиковые часы. По его словам, это позволяет избежать веерных отключений электроэнергии.

Очень важно, чтобы мы этот месяц прошли. В этом месяце импорт действительно будет помогать нам сбалансировать нашу систему, — добавил Герус.

По его мнению, в марте, вследствие потепления, потребность в импорте исчезнет.

Напомним, Украина с 1 февраля возобновила импорт электроэнергии из России.