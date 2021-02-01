Импорт электричества из России возобновила Украина с 1 февраля. Фото: Главком

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Импорт электрической энергии из Российской Федерации с 1 февраля начала осуществлять Украина.

Сегодня с 12.00 до 15.00, а также с 20.00 по 21.00 планируется поставлять по 200 МВт-ч. русского электричества каждый час. А с 21.00 по 23.00 1 февраля будет поставляться по 100 МВт-ч. ежечасно. Об этом свидетельствуют данные Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии ENTSO-E, передает «Укринформ».

Отмечается, что данные суточных аукционов ЧАО «НЭК «Укрэнерго» говорят, что поставки будет осуществлять ООО «ОНК-ГРУПП». Уже с завтрашнего дня, 2 февраля, эта компания будет импортировать уже 300 МВт-ч. электроэнергии каждый час. Это будет происходить с 12.00 по 15.00, а также с 20.00 по 21.00. А с 21.00 по 23.00 завтрашнего дня компания будет поставлять по 200 МВт-ч. ежечасно.

Напомним, в Национальной комиссии регулирования электроэнергетики и коммунальных услуг заявляли, что нужно крайне осторожно и взвешенно подходить к решениям по ограничению импорта электроэнергии из страны-агрессора.

В 2021 году Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси, который был приостановлен в апреле прошлого года.