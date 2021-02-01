Імпорт електрики з Росії поновила Україна з 1 лютого. Фото: Главком

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Імпорт електричної енергії з Російської Федерації з 1 лютого почала здійснювати Україна.

Сьогодні з 12.00 до 15.00, а також з 20.00 по 21.00 планується постачати по 200 МВт-год. російської електрики щогодини. А з 21.00 по 23.00 1 лютого буде постачатися по 100 МВт-год. щогодини. Про це свідчать дані Європейської мережі системних операторів передачі електроенергії ENTSO-E, передає «Укрінформ».

Зазначається, що дані добових аукціонів ПрАТ «НЕК «Укренерго» свідчать, що поставки здійснюватиме ТОВ «ОНК-ГРУП». Вже з завтрашнього дня, 2 лютого, ця компанія імпортуватиме вже 300 МВт-год. електроенергії щогодини. Це відбуватиметься з 12.00 по 15.00, а також з 20.00 по 21.00. А з 21.00 по 23.00 завтрашнього дня компанія постачатиме по 200 МВт-год. щогодини.

Нагадаємо, у Національній комісії регулювання електроенергетики та комунальних послуг заявляли, що потрібно вкрай обережно й виважено підходити до рішень щодо обмеження імпорту електроенергії з країни-агресора.

У 2021 році Україна відновила імпорт електроенергії з Білорусі, який було призупинено у квітні минулого року.