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Трипольское поселение обнаружили на Хмельнитчине. Фото: Укринформ

Неизвестное ранее Трипольское поселение нашли на Хмельнитчине (ФОТО)

2 фев 2021, 17:30
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Неизвестное ранее поселение эпохи энеолита-бронзы обнаружили на окраине города Полонное Хмельницкой области.

В районе Гамарня археологи провели экспедицию по подтверждению или неподтверждению объектов археологии и зафиксировав место нахождения утраченного дворца Карвицких-Валевских, проверили весь этот земельный участок. Ученые нашли там керамику времен Трипольской культуры IV-III тыс. до нашей эры и керамику эпохи бронзы II тыс. до нашей эры. Об этом «Укринформу» заявил заместитель директора по вопросам охраны культурного наследия Хмельницкого областного научно-методического центра культуры и искусства, член Международной организации защиты памятников и достопримечательных мест Сергей Шпаковский.

По словам ученого, ранее они не знали, что такое поселение существует на окраине Полонного. Само же исследование проводили на территории с остатками дворцово-паркового комплекса Карвицких-Валевских середины XIX в. Сам дворец уже разрушен, но остались два хозяйственных здания и более 50 дубов, которым до 200 лет.

Шпаковский добавил, что ранее некоторые депутаты предлагали распаивать землю под усадьбой и продать ее. Однако комплекс удалось сохранить. Историки отмечают, что здесь можно исследовать фундамент, провести геосканирование территории, поставить информационные знаки о том, что там действительно был дворец. Идею восстановления самого дворца тоже не отвергают.

Трипольское поселение обнаружили на Хмельнитчине. Фото: Укринформ


Трипольское поселение обнаружили на Хмельнитчине. Фото: Укринформ

Напомним, на Закарпатье археологи отыскали уникальную золотую находку древних времен. Ею оказалась шейное украшение торквес, вес которой составляет 544 г.


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