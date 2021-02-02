Трипольское поселение обнаружили на Хмельнитчине. Фото: Укринформ

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Ракурс

Неизвестное ранее поселение эпохи энеолита-бронзы обнаружили на окраине города Полонное Хмельницкой области.

В районе Гамарня археологи провели экспедицию по подтверждению или неподтверждению объектов археологии и зафиксировав место нахождения утраченного дворца Карвицких-Валевских, проверили весь этот земельный участок. Ученые нашли там керамику времен Трипольской культуры IV-III тыс. до нашей эры и керамику эпохи бронзы II тыс. до нашей эры. Об этом «Укринформу» заявил заместитель директора по вопросам охраны культурного наследия Хмельницкого областного научно-методического центра культуры и искусства, член Международной организации защиты памятников и достопримечательных мест Сергей Шпаковский.

По словам ученого, ранее они не знали, что такое поселение существует на окраине Полонного. Само же исследование проводили на территории с остатками дворцово-паркового комплекса Карвицких-Валевских середины XIX в. Сам дворец уже разрушен, но остались два хозяйственных здания и более 50 дубов, которым до 200 лет.

Шпаковский добавил, что ранее некоторые депутаты предлагали распаивать землю под усадьбой и продать ее. Однако комплекс удалось сохранить. Историки отмечают, что здесь можно исследовать фундамент, провести геосканирование территории, поставить информационные знаки о том, что там действительно был дворец. Идею восстановления самого дворца тоже не отвергают.

Напомним, на Закарпатье археологи отыскали уникальную золотую находку древних времен. Ею оказалась шейное украшение торквес, вес которой составляет 544 г.